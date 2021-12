Axel Springer rechnet mit zweistelligem Umsatzwachstum

Der Medienkonzern Axel Springer erwartet in diesem Jahr ein zweistelliges Umsatzwachstum.

Der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner teilte am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit: «Diese Entwicklung hat all unsere Erwartungen übertroffen.» Man sei nicht nur unerwartet gut durch die Corona-Pandemie gekommen. «Darüber hinaus stehen wir nach hervorragendem zweistelligen Umsatzwachstum in 2021 sogar besser da, als wir vor der Corona-Pandemie für den jetzigen Zeitpunkt prognostiziert hatten.» Döpfner führte das auch darauf zurück, dass in der Pandemie weiter investiert worden sei, «insgesamt 150 Millionen in den letzten beiden Jahren.»