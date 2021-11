Optiker Mister Spex mit Ergebnisrückgang

Beim Optiker Mister Spex ist das operative Ergebnis im dritten Quartal gesunken.

Geringere Verkäufe von Korrektionsbrillen sowie höhere Kosten belasteten die Geschäfte, wie das seit Sommer an der Börse notierte Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ging von 2,2 Millionen auf rund 300.000 Euro zurück.

Dank besserer Verkäufe von Sonnenbrillen und Kontaktlinsen konnte Mister Spex die Umsätze dennoch steigern - sie legten um elf Prozent auf 49 Millionen Euro zu. Den überwiegenden Teil seiner Erlöse erwirtschaftet das Unternehmen mit gut 35 Millionen Euro in Deutschland. Die Zahl der aktiven Kunden stieg im Quartal um 14 Prozent auf 1,7 Millionen. Dabei wurden vier neue Läden eröffnet - drei in Deutschland und einer in Österreich. Bis Jahresende werde Mister Spex über ein Filialnetz von 48 Geschäften in Europa verfügen.