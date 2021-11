Delivery Hero optimistischer bei Jahreszielen

Der Lieferdienst Delivery Hero wird bei seinen Jahreszielen etwas optimistischer.

Für das Gesamtjahr werde erwartet, das obere Ende des Bruttowarenwertes (Gross Merchandise Value, GMV) von 33 bis 35 Milliarden Euro zu erreichen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag (11. November 2021) in Berlin mit. Auch beim Gesamtumsatz der Segmente solle nun das obere Ende der Spanne von 6,4 bis 6,7 Milliarden Euro erreicht werden. Beim operativen Ergebnis rechnet der Vorstand um Konzernchef Niklas Östberg dagegen weiter mit einem Verlust.