Mit einer millionenschweren Unterstützung aus der deutschen Industrie ist in Berlin die freie Programmierschule «42 Berlin» gegründet worden. Das gaben Vertreter des Trägervereins am 10. November 2021 in der Hauptstadt bekannt.

Der Bedarf an ausgebildeten IT-Fachkräften in Deutschland war in der Corona-Krise laut Digitalverband mit über 86.000 unbesetzten Stellen unvermindert hoch. Die «42»-Schulen können diesen Bedarf alleine nicht decken. In Wolfsburg und Berlin werden jedes Jahr rund 150 Bewerberinnen und Bewerber aufgenommen, so dass bis zu 600 Studierende dort lernen können. Die Einrichtung in Berlin wird im Herbst 2022 ihren Lernbetrieb aufnehmen. Der Name «42» ist eine Hommage an das Buch «Per Anhalter durch die Galaxis» des britischen Autors Douglas Adams. Die Zahl ist dort die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens.