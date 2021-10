Siemens gliedert Geschäft mit großen Motoren aus

Siemens gliedert sein Geschäft mit großen Motoren aus und stellt es rechtlich auf eigene Füße.

Die Sparte hat ihren Hauptsitz in Nürnberg, beschäftigt dort und in Berlin rund 2200 Mitarbeiter sowie in Tschechien, den USA und China weitere 4800. Hauptprodukt sind große Motoren für den Bergbau, die Chemie-, Öl- und Gasindustrie. LDA sei in vielen Bereichen Weltmarktführer und habe sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt, sagte der Sprecher.