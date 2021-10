Schlichtung im Baugewerbe auf 13. Oktober vertagt

Der Tarifkonflikt für die 890.000 Beschäftigten im Baugewerbe dauert an. Das Schlichtungsverfahren sei nach mehr als 27 Stunden Verhandlung unterbrochen auf kommenden Mittwoch vertagt worden, teilten beide Seiten in der Nacht zu 08. Oktober 2021 mit.

«Wir haben intensive Verhandlungen geführt, in denen alle Punkte konstruktiv beleuchtet wurden. Diesen guten Gesprächsfaden sollten wir am 13. Oktober wieder aufgreifen,» sagte der Verhandlungsführer der Arbeitgeber und Vizepräsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Uwe Nostitz. «Wir hoffen, dass die Arbeitgeber den Weg der Vernunft gehen und dass es uns gelingt, in der kommenden Woche die Steine aus dem Weg zu räumen», teilte der Bundesvorsitzende der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU), Robert Feiger, mit. «Aber es ist immer noch alles offen: Das Damoklesschwert eines bundesweiten Bau-Streiks schwebt nach wie vor über der Verhandlung.»