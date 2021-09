Verbraucherpreise in Berlin und Brandenburg steigen weiter

Die Verbraucherpreise in Berlin und Brandenburg sind auch im September erneut gestiegen.

In der Hauptstadt gingen die Preise um 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat nach oben, in Brandenburg sogar um 4,8 Prozent, wie das Amt für Statistik am Mittwoch (29. September 2021) mitteilte. Wesentlicher Treiber der Inflation bleibt die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung im vergangenen Jahr. Damit wollte die Bundesregierung den Konsum während der Corona-Krise anregen. Inzwischen wurde die Steuer wieder auf das Vorkrisen-Niveau angehoben. Hinzu kommen die inzwischen wieder stark gestiegenen Mineralölpreise sowie die im Januar eingeführte CO2-Besteuerung.