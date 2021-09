Ostdeutsche Bauindustrie: Verhalten in zweite Jahreshälfte

Die ostdeutsche Bauwirtschaft ist eher verhalten in das zweite Halbjahr gestartet.

So sei im Juli die Nachfrage nach Bauleistungen im Vergleich zum Vorjahresmonat erheblich gesunken, teilte der Bauindustrieverband Ost am Freitag (24. September 2021) mit. Auf der anderen Seite gab es allerdings einen Zuwachs bei der Bautätigkeit. Hauptgeschäftsführer Robert Momberg rechnet nicht damit, dass die Dynamik in der Branche in der zweiten Jahreshälfte an Fahrt aufnimmt. Das Baugewerbe rechne insgesamt mit einem Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres, hieß es.