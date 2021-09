Ifo-Institut: Stimmung in Unternehmen leicht verschlechtert

Die Stimmung der ostdeutschen Unternehmen ist erneut leicht gesunken.

Zwar schätzten die Firmen ihre Lage im August 2021 besser ein als im Vormonat, jedoch gingen ihre Erwartungen an die kommenden Geschäfte «deutlich zurück», wie das Ifo-Institut am Mittwoch (01. September 2021) in Dresden mitteilte. Der Geschäftsklima-Index, der Auskunft über das regionale Stimmungsbild gibt und als Frühindikator für die Konjunktur gilt, sank somit auf 101,2 Punkte (Juli: 101,5).