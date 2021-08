Corona: Weniger ostdeutsche Unternehmen fürchten um Existenz

Die Zahl der ostdeutschen Unternehmen, die sich durch Corona in ihrer Existenz bedroht fühlen, ist gesunken.

Bei einer Umfrage des ifo-Institus im Juni gaben 13,8 Prozent der Unternehmen an, dass sie durch die Pandemie existenziell gefährdet seien. Im Februar 2021 bangten noch 19,4 Prozent der Befragten in den ostdeutschen Ländern inklusive Berlin um ihre Existenz, wie das Institut am Freitag mitteilte.