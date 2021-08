Delivery Hero erhöht Umsatzprognose: Gutes zweites Quartal

Auch in Deutschland wagt sich der Konzern wieder vor. Nach einer mehrwöchigen Testphase in Berlin gab Konzernchef Niklas Östberg in dieser Woche bekannt, im Herbst auch nach Frankfurt, Hamburg und München expandieren zu wollen. Dabei will er über die Marke Foodpanda neben Q-Commerce-Lieferungen auch klassische Restaurantbestellungen ausliefern - diese machen nach wie vor den größeren Anteil des Geschäftes aus.