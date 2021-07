Deutsche Bahn rechnet für das laufende Jahr mit Verlusten

Die Deutsche Bahn wird die Folgen der Corona-Krise auch in diesem Jahr noch deutlich spüren.

Flutkatastrophe macht Bedeutung der Schiene für Klimaschutz deutlich

Die Folgen der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind in der Halbjahresbilanz noch nicht enthalten. Der Konzern rechnet hier mit Schäden in Höhe von bislang rund 1,3 Milliarden Euro. «Das verheerende Hochwasser hat uns einmal mehr bewusst gemacht, wie gravierend die Folgen des Klimawandels bereits sind», teilte Konzernchef Richard Lutz am Donnerstag mit. «Deshalb ist die Schiene wichtiger denn je für eine nachhaltige Entwicklung.»