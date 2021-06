Stimmung bei ostdeutschen Unternehmen steigt weiter kräftig

Nach Aufwind in den vergangenen Wochen ist die Stimmung bei den ostdeutschen Unternehmen im Juni weiter kräftig gestiegen.

Wie das Ifo-Institut am Dienstag (29. Juni 2021) in Dresden mitteilte, schätzen die Firmen ihre derzeitige Lage deutlich besser ein und gehen auch in der Zukunft von guten Geschäften aus. Der Geschäftsklima-Index, der Auskunft über das regionale Stimmungsbild gibt und als Frühindikator für die Konjunktur gilt, kletterte im Juni über die 100er-Marke (102,7) - nach 99,2 Punkten im Mai.