Der Berliner Online-Optiker Mister Spex hat die Preisspanne für seinen geplanten Börsengang in Frankfurt auf 23 bis 27 Euro je Aktie festgelegt.

Dies entspreche einer Marktkapitalisierung von bis zu 895 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag (22. Juni 2021) in Berlin mit. Der Vorstand strebe einen Bruttoerlös von 225 bis 264 Millionen Euro an. Mit dem Geld will das Unternehmen weiter wachsen und international expandieren.