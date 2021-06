Berlin erwartet kräftiges Wirtschaftswachstum

Die Berliner Wirtschaft wächst nach Prognose des Senats kräftig, kann den Rückschlag der Corona-Krise aber in diesem Jahr noch nicht voll ausgleichen.

«Wir hoffen auf drei Prozent Wirtschaftswachstum in diesem Jahr und dafür werden wir auch alles tun», sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Donnerstag (03. Juni 2021) im Abgeordnetenhaus.

«Unser Arbeitsmarkt droht auseinanderzufallen», warnte Pop. «Als Ganzes hat sich die Wirtschaft krisenfest gezeigt, aber ja, wir haben Branchen, um die wir uns kümmern müssen.» Kultur, Kreativität und Tourismus seien stark getroffen. Bei weiterem Wirtschaftswachstum helfe Zuwanderung, betonte Pop. «Internationalität und Weltoffenheit sind auch ein Wachstumstreiber für unsere Wirtschaft.» Berlin wolle im Bundesländervergleich wieder Spitzenreiter beim Wirtschaftswachstum werden. «Wir wollen an das anknüpfen, was vor der Krise gewesen ist.»

Berliner Wirtschaft wird mehr als ein Jahr zur Erholung brauchen

In diesem Jahr dürfte das noch nicht gelingen. Die Bundesregierung erwartet ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt von bis zu vier Prozent. Weil Berlin eher wenig Industrie hat, sind die Konjunkturausschläge meist weniger stark als bundesweit, das war auch nach der Finanzkrise 2009 so. Deshalb schrumpfte die Berliner Wirtschaft 2020 auch weniger stark als im Bundesdurchschnitt, der ein Minus von 4,9 Prozent aufwies.