Mit Lockerungen steigt Stimmung in ostdeutschen Unternehmen

Mit zunehmenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen steigt bei den ostdeutschen Unternehmen die Stimmung.

Wie das Ifo-Institut am Freitag (28. Mai 2021) in Dresden mitteilte, schätzen die Firmen ihre derzeitige Lage deutlich besser ein und geben sich optimistischer für die Zukunft. Der Geschäftsklima-Index, der Auskunft über das regionale Stimmungsbild gibt und als Frühindikator für die Konjunktur gilt, kletterte im Mai auf 99,2 Punkte nach 95,8 im April.

Stimmung verbessert sich bei Dienstleistern und Industrie

Besonders die Dienstleister rechnen in den nächsten Monaten mit besseren Geschäften. Die Erwartungen stiegen laut Ifo-Institut im Mai stark an. «Wenn die stark betroffenen Bereiche sehen, dass gelockert wird, beeinflusst das die Einschätzung positiv», so Joachim Ragnitz von der Dresdner Ifo-Niederlassung. Auch die Industrie bewertete die laufenden Geschäfte besser als noch im Monat zuvor.