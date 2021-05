Corona-Hilfen für Soloselbstständige und Kleinstunternehmen

Damit will das Land Berlin Soloselbstständige und Kleinstunternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten in Ergänzung zur Bundes-Neustarthilfe und Überbrückungshilfe III finanziell in der Pandemie unterstützen. Das Programm umfasst ein Volumen von 150 Millionen Euro, wie die Senatsverwaltung für Wirtschaft am 13. Mai 2021 weiter mitteilte.