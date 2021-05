Wirtschaftssenatorin Pop plädiert für weitere Pilotprojekte

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop hat sich dafür ausgesprochen, in der Hauptstadt während der Corona-Pandemie bald wieder Pilotprojekte zu ermöglichen.

Die Bundes-Notbremse greift ab einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von 100. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen erfasst wurden. In Berlin war der Wert am Freitag mit 98,6 erstmals seit Langem unter diese Marke gerutscht. Am Samstag lag er bei 97,0, am Sonntag bei 99,6. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) ist der Wert wieder knapp über die Marke von 100 gestiegen. Am Montagmorgen wurde der Wert im RKI-Dashboard mit 100,8 angegeben.