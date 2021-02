Neuer Eigentümer für Mifa-Werk: 75 Mitarbeiter übernommen

Der traditionsreiche Fahrradbauer Sachsenring hat einen neuen Eigentümer.

Nach der dritten Insolvenz der Firma in sechs Jahren einigte sich der Insolvenzverwalter Philipp Hackländer am vorigen Freitag (12. Februar 2021) mit einer Investorengruppe auf den Verkauf, wie Hackländer am Dienstag mitteilte. 75 der rund 120 Mitarbeiter sollen demnach für die Fahrradproduktion im alten Mifa-Werk in Sangerhausen übernommen werden.