BASF steckt über 17 Millionen Euro in Infrastruktur

Der Bau neuer Produktionsanlagen am BASF- Standort Schwarzheide wie etwa der Fabrik für Kathodenmaterialien benötigt mehr Infrastruktur.

Das Chemieunternehmen investiert deshalb nach eigenen Angaben mehr als 17 Millionen Euro zur Erschließung eines weiteren Blockfeldes sowie in die Modernisierung des Umspannwerks. Zudem werden die Rohrleitungsnetze erweitert. «Eine moderne, leistungsfähige Infrastruktur eröffnet uns gleichzeitig neue Perspektiven für künftige Ansiedlungen am Standort, erklärte dazu am Freitag (12. Februar 2021) Bereichsleiterin Julie De Keyser.