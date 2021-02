Millionenverlust bei Zoo und Tierpark

Die Corona-Pandemie sorgt auch im Zoo und im Tierpark in Berlin für ein deutliches Minus: «Uns fehlt die Hälfte der Umsätze. Nach vorläufigen Schätzungen rechnen wir für 2020 mit einem Verlust von etwa zwölf Millionen Euro», sagte Sprecherin Philine Hachmeister der Deutschen Presse-Agentur.

Zoo und Tierpark während des Lockdowns geöffnet

Wie sich die Besucherzahlen genau entwickelt haben, müsse noch ausgewertet werden, so die Sprecherin. Deutlich spürbar sei aber vor allem im Zoo, dass die Touristen ausbleiben, die normalerweise einen Großteil der Besucher ausmachten. «Selbstverständlich versuchen auch wir bestmöglich zu sparen, wenn das in einem Zoo natürlich auch nicht in allen Bereichen möglich ist», so Hachmeister. So werde versucht, alle aufschiebbaren Investitionen und Instandhaltungen zu verschieben und sämtliche Ausgaben auf das notwendigste zu beschränken. Zoo und Tierpark gehören laut der Sprecherin zu deutschlandweit nur wenigen Einrichtungen, die während des zweiten Lockdowns geöffnet bleiben dürfen. «Die Tierhäuser sowie das Aquarium Berlin haben jedoch seit dem 2. November 2020 wieder geschlossen», so Hachmeister. Dabei seien gerade diese in der kalten Jahreszeit gefragt.