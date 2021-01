Senatorin Pop will «Überbrückung für die Überbrückungshilfe»

Angesichts der schleppenden Auszahlung von Corona-Hilfen für Unternehmen im Lockdown will Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop die Banken mit ins Boot holen.

Sie wolle auf die Hausbanken zugehen, damit diese Firmen in Not Überbrückungskredite bereitstellen, sagte die Grünen-Politikerin am Montag im Wirtschaftsausschusss des Abgeordnetenhauses. Ziel sei, so die Zeit zu überbrücken, bevor die eigentlichen Hilfszahlungen vom Bund kommen. Pop sprach von einem Versuch, «Überbrückung für die Überbrückungshilfe» zu organisieren. Viele Unternehmen kommen im Lockdown zunehmen in die Bredouille, weil vom Bund zugesagte Hilfsgelder - sogenannte Überbrückungshilfen - für November und Dezember nur schleppend fließen. Besserung wurde zwar versprochen. Pop zufolge wurde aber allein von den Novemberhilfen erst ein Drittel an Berliner Antragsteller ausgezahlt, konkret 130 Millionen Euro von rund 350 Millionen Euro.