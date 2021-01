Online-Automarktplatz Auto1 will an die Börse

Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 will am 4. Februar 2021 an die Börse gehen. Die Preisspanne für die Aktien legte das Unternehmen auf 32 bis 38 Euro fest, wie Auto1 am Montag (25. Januar 2021) in Berlin mitteilte.

© dpa

Verkauft werden sollen bis zu knapp 31,3 Millionen neue Papiere aus einer Kapitalerhöhung, hinzu kommen gut 15,6 Millionen Aktien von Alteigentümern. Über eine Mehrzuteilungsoption könnten weitere gut 7 Millionen Aktien platziert werden. Zwei Ankerinvestoren erwerben den Angaben zufolge für rund 300 Millionen Euro Aktien zum Angebotspreis. Das Angebot soll am 26. Januar (Dienstag) beginnen und eine Woche später am 2. Februar enden. Brutto will Auto1 mit der Erstnotiz (IPO - Initial Public Offering) weiter rund eine Milliarde Euro einstreichen. 750 Millionen Euro des übrigbleibenden Nettoerlöses sollen ins eigene Wachstum gesteckt werden, mit dem Rest sollen Schulden abgetragen werden.

© dpa 20 Prozent weniger Neuzulassungen in Berlin Auch in Berlin ist die Zahl der Fahrzeug-Neuzulassungen im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Krise deutlich gesunken. mehr

© dpa Arcelormittal bemüht sich um Auftrag bei Tesla in Grünheide Der Stahlproduzent Arcelormittal bemüht sich für seinen Standort in Eisenhüttenstadt um die Zulieferung von Stahlblechen an das neue Tesla-Werk in Grünheide. mehr