Wirtschaftsverwaltung erhöht Zuschüsse beim Transfer Bonus

Die Senatsverwaltung für Wirtschaft hat ihr Förderprogramm Transfer Bonus für kleine und mittlere Unternehmen in Berlin ausgeweitet.

So gibt es in der Einstiegsvariante seit Jahresbeginn hundertprozentige Zuschüsse von bis zu 7500 statt bisher 3000 Euro, wie die Wirtschaftsverwaltung am Dienstag (5. Januar 2021) mitteilte. Mit dem Förderprogramm bringt die Wirtschaftsverwaltung nach eigenen Angaben Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen zusammen. Es soll unter anderem die Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen von der Idee bis zur Marktfähigkeit unterstützen.