IWH: Corona trifft Ost-Wirtschaft weniger

Die ostdeutsche Wirtschaft bricht durch die Folgen der Corona-Krise einer aktuellen Prognose zufolge weniger stark ein als im Bundesschnitt, profitiert kommendes Jahr aber auch weniger von einer Erholung.

Die Wirtschaft im Osten inklusive Berlin dürfte in diesem Jahr um 2,8 Prozent schrumpfen, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturprognose des Instituts für Wirtschaftsforschung (IWH). Im kommenden Jahr könnte sie um 3,6 Prozent zulegen. Bundesweit sagen die Forscher beim Bruttoinlandsprodukt für 2021 ein Plus von 4,4 Prozent voraus, nach einem Minus von 5 Prozent in diesem Jahr.