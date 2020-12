Handel: Geschäftsschließung schwerer Schlag

Nun müsse die Politik auch sagen, wie sie es verhindern wolle, dass es vor der Schließung der Geschäfte dichtes Gedränge in den Einkaufsstraßen gebe. So sollten wieder mehr Kunden auch in den Läden zugelassen werden. Bisher gilt: ein Kunde pro zehn Quadratmeter und bei Verkaufsflächen von mehr als 800 Quadratmeter ein Kunde je 20 Quadratmeter, die über die 800 Quadratmeter hinausgehen. Bei Einkaufszentren ist die Gesamtfläche maßgeblich. Hier seien Korrekturen notwendig, sagte Busch-Petersen. «Dann haben wir Beweglichkeit im Laden und keine Trauben vor der Tür.»