Zalando verliert einen seiner Chefs: Markt kurz irritiert

Der überraschende Abgang von Zalando-Co-Chef Rubin Ritter hat die Märkte bisher kaum verunsichert.

Der im MDax gelistete Online-Modehändler hat am Montag (07. Dezember 2020) den anfänglichen Aktien-Kursverlust zunächst reduziert, pendelte mittags aber wieder unter dem Wert von vergangenem Freitag. Experten reagierten unterschiedlich auf die Nachricht, dass sich Ritter aus persönlichen Gründen aus dem Zalando-Vorstand zurückzieht. Das Unternehmen hatte zuletzt stark vom boomenden Onlinehandel profitiert.

Ritter zieht sich aus persönlichen Gründen aus Vorstand zurück

Zalando hatte am Sonntag mitgeteilt, dass Ritter seine Vorstandstätigkeit zur Hauptversammlung 2021 beenden wolle. Er hatte dies auch mit der Karriere seiner Frau begründet. Rubin ist seit 2010 Co-Chef von Zalando und verantwortet die Bereiche Strategie und Kommunikation. «Nach mehr als elf einmaligen Jahren, in denen Zalando für mich Priorität hatte, möchte ich meinem Leben eine neue Richtung geben», hatte der 1982 geborene Manager erklärt. Er wolle sich nun seiner «wachsenden Familie» widmen. «Meine Frau und ich sind uns einig, dass in den kommenden Jahren ihr Beruf Priorität haben soll.» Er wünsche sich «mehr Freiraum, neue Interessen jenseits von Zalando zu verfolgen».