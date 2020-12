Pop: Ein Aussetzen der Corona-Hilfsprogramme wäre fatal

Berlins Wirtschaftssenatorin, Ramona Pop (Grüne), hat vor einem überstürzten Ausstieg des Bundes aus den Corona-Hilfen für die deutsche Wirtschaft gewarnt.

«Es wäre fatal, wenn dem Bund nun auf den letzten Metern die Puste ausgeht und Hilfsprogramme ausgesetzt werden», teilte sie am Dienstag (1. Dezember 2020) mit. «Dann sind alle Anstrengungen der letzten Monate Makulatur.» Seit März hätten Bund und Länder in einer «beispiellosen Kraftanstrengung die deutsche Wirtschaft und Arbeitsplätze gestützt». Mit dem Impfbeginn gebe es nun «endlich ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen».