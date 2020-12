Berlin und Brandenburg: Ausbaugwerbe macht stabile Geschäfte

Vom Bauboom in der Hauptstadt und ihrem Umland leben viele Berliner und Brandenburger.

Allein im Ausbaugewerbe werden in Berlin rund 27 200 Beschäftigte gezählt, 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr. In Brandenburg sind es rund 17 300, ein Plus von 4,2 Prozent. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag (01. November 2020) mit.