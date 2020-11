Berliner Wirtschaft: Aufschlag bei neuen Schulden

Die Berliner Wirtschaft zeigt sich alarmiert über Pläne von Rot-Rot-Grün, bei den neuen Schulden noch mal kräftig draufzusatteln. Wie die Koalitionsfraktionen am Donnerstag offiziell mitteilten, sollen zu den bisher geplanten Krediten von 6,6 Milliarden Euro weitere 500 Millionen Euro dazu kommen.

Nach Angaben der Koalitionsfraktionen soll das zusätzliche Geld angesichts des verlängerten Teil-Lockdowns unter anderem in die Fortführung und Ausweitung von Hilfsprogrammen für Wirtschaft, Kultur und Familien fließen. Geld werde auch für Verkehrsinvestitionen, die Digitalisierung der Schule und den Kitaausbau gebraucht, zudem für den Wohnungsankauf. «Die rot-rot-grüne Koalition ist sich einig, dass sie Berlin nicht in die Krise hineinsparen wird», hieß es. Die Pläne waren bereits am Mittwoch bekannt geworden.

