Mifa-Nachfolger erneut pleite: Sachsenring Bike insolvent

Schon seit über 100 Jahren gibt es in Sangerhausen eine Fahrradbautradition, die vor allem mit der Marke Mifa verknüpft ist. Doch das Werk kam immer wieder ins Straucheln. Jetzt ist Sachsenring Bike insolvent - es ist die dritte Pleite in kurzer Zeit.

Das Unternehmen Sachsenring Bike mit Sitz in Sangerhausen meldete Insolvenz an, wie ein Sprecher des zuständigen Amtsgericht in Halle am Donnerstag (19. November 2020) sagte. Sachsenring Bike hatte das Werk im Süden von Sachsen-Anhalts erst vor drei Jahren aus der Pleite übernommen und umbenannt. Die Fahrradfertigung rund um Mifa blickt auf eine mehr als 110-jährige Tradition.