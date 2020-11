Wirtschaftskammern fordern bessere Verkehrsanbindung an BER

Die Wirtschaftskammern in Brandenburg sehen den neuen Flughafen Berlin Brandenburg (BER) trotz Verzögerung beim Bau als Wachstumstreiber für die Region - fordern aber Nachbesserungen bei der Verkehrsanbindung.

So könnten etwa mit einem ICE-Zubringer auch mehr Flugverbindungen auf der Langstrecke gewonnen werden, hieß es von den Wirtschaftskammern. Einer Studie der Kammern Berlin und Brandenburg zufolge sei der Bedarf an mehr internationalen Direkt- und Langstreckenverbindungen vor allem in den asiatischen Raum da. Fast drei Viertel der Berliner und Brandenburger Geschäftsleute hatten sich in der Befragung unzufrieden mit dem außereuropäischen Geschäftsreiseangebot gezeigt.