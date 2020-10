Gefahr der Überschuldung von Unternehmen steigt

Führende Wirtschaftsvertreter in Brandenburg warnen vor einer Überschuldung mittelständischer Unternehmen in der Corona-Pandemie.

In einem Positionspapier wandte sich die Landesarbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern (IHK) deshalb an die zuständigen Ministerien. Der Mittelstand benötige Unterstützung bei der Stärkung seines Eigenkapitals, forderte der Cottbuser IHK-Hauptgeschäftsführer Marcus Tolle für die Landesarbeitsgemeinschaft am Montag (19. Oktober 2020). Bei etwa jedem zweiten Unternehmen in Deutschland habe die Pandemie zu einem Rückgang beim Eigenkapital geführt, da Umsatzeinbrüche mit frischem Geld hätten ausgeglichen werden müssen.