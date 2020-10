«Dock3» soll Gründer und Unternehmen in die Lausitz locken

Im Industriepark Schwarze Pumpe an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg ist das Kompetenzzentrum «Dock3» eröffnet worden.

In nur 15 Monaten sei das Zentrum für Gründer und Gewerbe gebaut worden, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Montag (19. Oktober 2020). Damit gebe es «ideale Bedingungen» für Start-ups und Unternehmen in der Region. Insgesamt können 125 Unternehmen und mehr als 5000 Beschäftige in dem neuen Kompetenzzentrum Platz finden. Ihnen stehen eine flexibel nutzbare Werkhalle, Coworking-Plätze, Büros und Tagungsräume zur Verfügung.