Siemens Energy könnte sich in Moabit niederlassen

Die Konzernzentrale des neuen Unternehmens Siemens Energy in Berlin könnte in Moabit entstehen.

Das Gasturbinenwerk an der Huttenstraße wird als erstes als möglicher Standort geprüft, wie das Unternehmen am Dienstag (13. Oktober 2020) mitteilte. Mit dem Senat sei vereinbart worden, nun «gemeinsam die Realisierbarkeit sowie die städtebaulichen Entwicklungsmöglichkeiten» zu prüfen. Ein weiterer großer Standort ist das Schaltwerk in Siemensstadt.