Zalando erwartet mehr Gewinn: Corona-Krise heizt Geschäft an

Die Corona-Krise heizt das Geschäft von Zalando an. So rechnet der Online-Modehändler nach einem starken dritten Quartal für das laufende Jahr mit einem deutlich steileren Wachstum bei Umsatz und Gewinn, wie der MDax-Konzern am Donnerstagabend (08. Oktober 2020) mitteilte.

© dpa

Die Aktie legte nachbörslich in einer ersten Reaktion deutlich zu. Die «durch die Corona-Pandemie beschleunigte Verlagerung der Kundennachfrage hin zu digitalen Angeboten» habe das Geschäft im dritten Quartal angetrieben. Außerdem habe Zalando von Einmaleffekten profitiert, die von einem gesteigerten Optimismus herrührten: Das Unternehmen hatte Sonderabschreibungen auf den Warenbestand aufgelöst. Diese hatte Zalando im März getätigt, als unklar war, wie stark die Nachfrage in Corona-Zeiten sein würde.

Laut vorläufiger Zahlen Umsatz im dritten Quartal um 20 bis 23 Prozent gesteigert Im dritten Quartal hat Zalando laut vorläufiger Zahlen den Umsatz um 20 bis 23 Prozent auf 1,83 bis 1,87 Milliarden Euro gesteigert. Der Betriebsgewinn lag bei 100 bis 130 Millionen Euro, ein Vielfaches des Vorjahreswertes von 6,3 Millionen Euro. Das so genannte Bruttowarenvolumen - also der Wert aller Verkäufe über die Website - stieg um 28 bis 31 Prozent auf 2,43 bis 2,48 Milliarden Euro.

Jahresgewinn soll bei 250 bis 300 Millionen Euro liegen Für das Gesamtjahr erwartet Zalando ein Umsatzwachstum von 20 bis 22 Prozent. Zuvor standen 15 bis 20 Prozent in Aussicht. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll bei 375 bis 425 Millionen Euro liegen - deutlich höher als die 250 bis 300 Millionen Euro, die Zalando zuvor in Aussicht gestellt hatte. Im Vorjahr lag das Ebit bei rund 225 Millionen Euro. Beim Bruttowarenvolumen rechnet Zalando mit einem Wachstum von 25 bis 27 Prozent.

© dpa Jobs bei Zalando Arbeitsstellen: Zalando ist eine führende Online Mode-Plattform. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Kunden und Fashion-Produkte mittels neuartiger Technologie zusammenzubringen. mehr

© Zalando Outlet Store Zalando Outlet Store Der Online-Händler bietet in seinem Kreuzberger Outlet Store Produkte von über 500 Marken zu reduzierten Preisen an. mehr