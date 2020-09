Konjunktureinbruch in Region vergleichsweise gering

Die Berliner und Brandenburger Wirtschaft ist während der Corona-Krise zwar eingebrochen - doch im bundesweiten Vergleich ist die Region noch glimpflich davon gekommen.

In Berlin ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den ersten sechs Monaten dieses Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,1 Prozent zurück, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag (24. September 2020) mitteilte. In Brandenburg schrumpfte das BIP im selben Zeitraum um 4,9 Prozent. Nach vorläufigen Berechnungen sei damit die Wirtschaftsleistung in Berlin und Brandenburg deutlich weniger stark eingebrochen als im Bundesdurchschnitt (–6,6 Prozent).