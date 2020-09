Verdi ruft zu Streiks in Call-Centern der Deutschen Bank auf

Kunden der Deutschen Bank müssen sich bei telefonischen Anfragen an diesem 15. September 2020 möglicherweise auf längere Wartezeiten einstellen.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Call-Center in Berlin und Essen zu einem Warnstreik aufgerufen. Verdi will mit der Aktion den Druck in den seit Juli laufenden Tarifverhandlungen für die etwa 650 Beschäftigten der Deutschen Bank Direkt GmbH an den beiden Standorten erhöhen.