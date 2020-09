ILB: Corona-Überbrückungshilfe in Brandenburg gut angelaufen

Das Nachfolgeprogramm zur Corona-Soforthilfe ist laut der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) gut angelaufen.

«Allerdings sind die Antragszahlen nicht so hoch wie ursprünglich erwartet», sagte ILB-Vorstandsvorsitzender Tillmann Stenger am Dienstag (08. September 2020) auf Anfrage. Mittlerweile seien in Brandenburg insgesamt 904 Anträge über 14,5 Millionen Euro gestellt worden. Ausgezahlt wurden demnach knapp 11 Millionen Euro an 618 Betroffene. Das Hilfsprogramm läuft seit 10. Juli. Es ist für kleine und mittlere Unternehmen gedacht, die ihren Geschäftsbetrieb im Zuge der Corona-Pandemie ganz oder zu wesentlichen Teilen einstellen mussten.