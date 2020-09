Neues Corona-Darlehens-Programm soll Unternehmen stützen

Mit einem neuen Corona-Darlehens-Programm will Brandenburg mittelständische Unternehmen und Startups weiter unterstützen, die wegen der Corona-Krise finanziell in Schwierigkeiten sind.

Ab sofort können an die Investitionsbank des Landes (ILB) Finanzierungsanfragen gestellt werden, wie das Wirtschaftsministerium am Montag (07. September 2020) mitteilte. Das Volumen des Programms beläuft sich auf insgesamt 14 Millionen Euro. Es gehört zur sogenannten Säule II der von der Bundesregierung angekündigten Hilfsmaßnahmen zur Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen und Startups.

Startups, kleine und mittlere Unternehmen sollen profitieren

«Die Corona-Pandemie hat viele unserer Mittelständler in Schieflage gebracht. Rücklagen sind vielfach längst aufgebraucht», erklärte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Montag. In einem ersten Schritt hätten in Not geratene Unternehmen und Soloselbstständige durch die Soforthilfeprogramme schnell und unbürokratisch Zuschüsse erhalten, jetzt könne Startups sowie kleinen und mittleren Unternehmen mit Darlehen unter die Arme gegriffen werden.