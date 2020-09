IFA 2020: Nur im Kleinformat mit Fachpublikum

Die Berliner Technikmesse IFA ist am Donnerstag (03. September 2020) als verkleinerte «Special Edition» in einem streng begrenzten Rahmen gestartet.

Neben einer Bühne für Pressekonferenzen und Präsentationen gibt es zwei weitere Bereiche auf dem Messegelände unter dem Funkturm: Die Innovationsplattformen «IFA Next» und «IFA Shift Mobility» finden in einem Vortragsformat statt. Aussteller und Einkäufer treffen sich in diesem Jahr in einem separaten Bereich, um Geschäfte abzuwickeln.