Musk würdigt Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat nach einem Treffen mit Tesla-Chef Elon Musk die Zusammenarbeit deutscher Unternehmen mit dem Tesla-Konzern begrüßt.

Es sei wichtig, dass Deutschland bei neuen Technologien international vernetzt sei, sagte der CDU-Politiker am 03. September 2020 in Berlin am Rande einer Klausur der Unionsfraktionsspitze. Und es sei gut, dass deutsche Maschinenbauer mit dem Tesla-Konzern kooperierten.

Tesla Grohmann Automation ist nach eigenen Angaben ein weltweit führendes Unternehmen für hochautomatisierte Produktionssysteme. Es hat seinen Hauptsitz im rheinland-pfälzischen Prüm. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte Musk bei seinen Unternehmungen in Deutschland weitere Unterstützung zu. Musk hatte am Dienstag in Tübingen das Biotech-Unternehmen Curevac, das an einem Covid-19-Impfstoff arbeitet.