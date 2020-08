Ifo Institut sieht Aufwärtstrend für ostdeutsche Wirtschaft

Nach einer vorsichtigen Erholung in den vergangenen Wochen sehen die Ökonomen vom Ifo-Institut im August weitere Anzeichen für eine Erholung der ostdeutschen Wirtschaft.

Die Stimmung steige in der regionalen Wirtschaft, teilte das Institut am 31. August 2020 in seinem monatlichen Lagebericht mit. Der Geschäftsklimaindex kletterte den Angaben zufolge binnen Monatsfrist von 92,4 auf 94,6 Punkte.