Finanzsenator Kollatz verteidigt Soforthilfen über die IBB

Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz hat die Soforthilfen im Milliardenumfang für Berliner Kleinunternehmer in der Corona-Krise verteidigt.

«Wir haben in kürzester Zeit eine Größenordnung von 250 000 Anträgen bearbeitet», sagte Kollatz nach der Senatssitzung am 25. August 2020. «Es gibt jetzt, das ist bedauerlich, und dem muss auch nachgegangen werden und dem wird auch nachgegangen, 1600 Betrugsfälle. Das ist weit unter einem Prozent», so der SPD-Politiker.