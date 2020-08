Berliner Handel steigert Umsätze

Im Juni lag der Branchenumsatz wieder auf Vorjahresniveau, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am 24. August 2020 mitteilte. Im Laden gaben die Kunden für Lebensmittel mit einem Plus von nominal 4,5 Prozent sogar mehr Geld aus als im Vorjahreszeitraum. Die Umsätze durch Haushaltsgeräte, Möbel und Heimwerkerbedarf stiegen im Juni ebenfalls. Jedoch wurde im Einzelhandel weniger durch Bücher, Sportartikel und Spielwaren umgesetzt. Viele Kunden kauften online: Mit knapp 16 Prozent wuchs der Einkauf im Internet im Juni am stärksten.