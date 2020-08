Bahn-Tarifverhandlungen mit EVG sind unterbrochen

In den Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn (DB) zeichnet sich auch nach mehrtägigen Gesprächen noch keine Einigung mit der Gewerkschaft EVG ab.

«Die Verhandlungen wurden nach fünf intensiven und konstruktiven Tagen heute unterbrochen», teilte eine DB-Sprecherin am Freitag (21. August 2020) nach den Gesprächen in Frankfurt/Main mit. «In den nächsten Tagen wird der Stand in den jeweiligen Gremien bewertet.» Kristian Loroch, Verhandlungsführer der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), ergänzte: «Wir wollen die bislang erzielten Verhandlungsstand am Montag im Bundesvorstand erörtern.» Die Verhandlungen sollten anschließend zeitnah fortgesetzt werden.