Zeitfracht verlegt 400 Arbeitsplätze von Berlin nach Erfurt

Der Berliner Dienstleister Zeitfracht verlegt seine Logistiksparte von Berlin nach Erfurt. 400 Stellen sollen noch im Herbst nach Thüringen verlegt werden, kündigte das Unternehmen am 17. August 2020 an.

Außerdem sucht die Zeitfracht-Tochter KNV für ihr Buch- und Mediengeschäft weitere 150 Mitarbeiter in Erfurt. Der Berliner Mittelständler Zeitfracht war in den vergangenen Jahren mit Übernahmen stark gewachsen und beschäftigt insgesamt 2700 Mitarbeiter an 14 Standorten. Die etwa 1600 KVN-Mitarbeiter in Erfurt und Stuttgart übernehmen Logistikaufgaben für die Buch- und Medienbranche.