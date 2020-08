Anträge für Unterstützung bei Gewerbemietkosten möglich

Kleine und mittelgroße Unternehmen in Berlin können ab kommendem Montag (17. August 2020) bei der Investitionsbank Berlin (IBB) Soforthilfe für ihre Gewerbemieten beantragen.

Insgesamt 90 Millionen Euro stellt das Land dafür zur Verfügung, wie die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe am Freitagvormittag (14. August 2020) mitteilte. Betrieben in Not mit 10 bis 250 Mitarbeitern werden ihre Gewerbemieten für April und Mai teilweise erstattet, pro Firma fließen bis zu 10 000 Euro. Bei mehreren Miet- oder Pachtobjekten sind es sogar bis zu 30 000 Euro.