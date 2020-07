Zalando erhöht nach starkem Quartal die Jahresprognose

Der Modehändler Zalando hat in der Corona-Krise so viele neue Kunden gewonnen wie noch nie.

© dpa

So lag die Zahl der Erstbesteller im zweiten Quartal bei mehr als drei Millionen, wie Finanzchef David Schröder am Donnerstag (16. Juli 2020) in einer Telefonkonferenz zu den vorläufigen Zahlen sagte. Die Corona-Pandemie beschleunige dabei den Trend von offline zu online. So konnte Zalando mit einem robusten Umsatz- und Ergebniswachstum aufwarten. Für die zweite Jahreshälfte zeigte sich der Finanzvorstand optimistisch. Der Konzern erhöhte die Jahresprognose.

Zalando-Aktie nahe dem Rekordhoch Die im MDax notierte Aktie legte zu und näherte sich dem erst in der vergangenen Woche erreichten Rekordhoch von 68,82 Euro an. Die Aktie befindet sich seit einiger Zeit auf dem Höhenflug. So stieg der Börsenwert allein in diesem Jahr um fast die Hälfte auf zuletzt fast 17 Milliarden Euro. Seit dem Dezember 2018 beläuft sich das Kursplus auf mehr als 200 Prozent.

Rückgang der Retourenquoten durch veränderten Einkaufsverhalten Am Vorabend hatte das Unternehmen vorläufige Zahlen eines starken zweites Quartals vorgelegt und seine Jahresprognose erhöht. Der Umsatz stieg im Quartal um bis zu 28 Prozent auf bis zu 2,05 Milliarden Euro. Auch auch auf der Ergebnisseite konnte Zalando Positives melden: Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) konnte sich mit 200 bis 220 Millionen Euro verdoppeln. Dabei profitierte Zalando auch von einem Rückgang der durchschnittlichen Retourenquote. Das liege an einem veränderten Einkaufsverhalten, sagte Schröder.

Sport- und Kindermode und Kosmetik häufig bestellt So sei die Nachfrage vor allem nach den Bedürfnissen ausgerichtet gewesen - etwa nach Artikeln aus den Bereichen Sport- und Kindermode sowie der Kosmetik. Diese Artikel würden weniger zurückgeschickt. Auch Erstbesteller retournierten in der Regel weniger. Dies habe die Logistikkosten gesenkt und die Profitabilität verbessert.

Finanzchef Schröder hofft auf anhaltenden positiven Trend Schröder ist zuversichtlich, dass der positive Trend auch im zweiten Halbjahr anhält, wobei die Entwicklung weiter mit einer gewissen Unsicherheit behaftet sei. Beim Umsatz erwartet Zalando nun 15 bis 20 Prozent Wachstum. Das dürfte sich auch positiv auf das Ergebnis niederschlagen. So stellt das Management nun beim bereinigten Ebit ein Wachstum in Aussicht: Von rund 225 Millionen im Vorjahr auf 250 bis 300 Millionen Euro. Hier war Zalando bislang mit 100 bis 200 Millionen Euro erheblich pessimistischer. Das ausführliche Zahlenwerk will Zalando am 11. August veröffentlichen.

