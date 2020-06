Angebote und Kampagnen sollen Hauptstadt-Tourismus ankurbeln

Mit mehreren Angeboten und Werbekampagnen wollen der Berliner Senat und die Tourismusgesellschaft VisitBerlin der schwer angeschlagenen Tourismusbranche der Haupstadt wieder auf die Sprünge helfen.

«Die aktuelle Durchschnittsauslastung liegt bei 7 bis 15 Prozent und an guten Tagen bei 20 Prozent», sagte VisitBerlin-Chef Burkhard Kieker bei der Vorstellung der Maßnahmen am 17. Juni 2020. «Das ist so wenig, dass sich die Hotels überlegen müssen, überhaupt zu öffnen.»